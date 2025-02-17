США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

В итоге всего... Большевики очень качественно сыграли: перенеся часть схватки на Турцию, они во многом содействовали тому, чтобы Россию сохранить в максимально больших размерах, какие были только возможны, чтобы максимум территорий, которые входили в Российскую империю, снова были в неё включены. Да, потеряли Польшу, Западную Украину, Белоруссию (оккупированную Польшей), потеряли Финляндию, ещё территории, но в основном всё сохранили.

S

Sobering

Все перлы о том, что Россия смогла бы победить Германию - величайшая глупость, т.к. Глобальному Предиктору это не было нужно. Он даже всегда устраивал глобальную политику так, что Россия всегда была вынуждена сражаться против Германии - своего потенциального союзника, но за Англосаксонский мир - своего издревле извечного врага. Потому самыми грамотными, с глобальной точки зрения, были Грозный и Николай 1. Пётр 1 тоже внёс свою лепту в переигрывании глобалистов того времени в Голландии. Но нэто временное явление. Потому Глобальному Предиктору не подчинялись наглухо во все времена - Русь до крещения и Россия, СССР при Ленине и Сталине. Ну а потом СССР лёг снова под глобалистов. пока вот Путин не начал её вытаскивать. Уже вытащил почти.