Учащиеся учреждения образования ´Бобруйский государственный колледж имени А. Е. Ларина´ 16.04.2024 приняли участие в общереспубликанской акции ´Разам з мастацтвам´, посвященной 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в ГУК ´Дворец искусств г.