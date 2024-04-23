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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Разам з мастацтвам.

Разам з мастацтвам.

Учащиеся учреждения образования ´Бобруйский государственный колледж имени А. Е. Ларина´ 16.04.2024 приняли участие в общереспубликанской акции ´Разам з мастацтвам´, посвященной 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в ГУК ´Дворец искусств г.

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