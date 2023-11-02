В МИД заявили, что другие страны реагировали бы на угрозы Украины жестче РФ

Ситуация в мире свидетельствует о том, что любое государство на месте России реагировала бы на угрозы Украины еще жестче, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.
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