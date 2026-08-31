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Мать умершего в 34 года экс-вратаря «Дизеля» и «Алматы» Мотошина: «Предпосылок никаких не было, про проблемы с сердцем ничего не говорил. Он был разнорабочим в Казани»

Мать бывшего голкипера клуба «Чебоксары» Дениса Мотошина, скончавшегося в 34-летнем возрасте, сообщила, что проблем со здоровьем у ее сына не было.

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