Курьер на электровелосипеде на полном ходу сбил ребенка в Петербурге

Курьер на высокой скорости сбил ребенка в Санкт-Петербурге. Как сообщила РЕН ТВ мать пострадавшей, адекватность виновника происшествия вызывает сомнение, а сама девочка с тяжелыми травмами находится в больнице.
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