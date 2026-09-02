Суд в Астрахани приговорил подростков за госизмену и диверсии

В Астрахани десятиклассник и первокурсник приговорены к 9,5 и 6,5 годам колонии за государственную измену, диверсию и поджоги объектов связи в 2025 году.
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