В раде заявили о плане Киева уволить Залужного и всех его заместителей

Вместе с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным в Киеве планируют уволить всех его заместителей, заявил 6 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).