В США отменили заседания федерального комитета по вакцинам

Заседание федерального консультативного комитета по вакцинам отменила администрация Трампа. Это второе совещание органа, которое было отменено с момента, когда нынешний глава американского минздрава Роберт Кеннеди — мл.
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