Трамп: Уиткофф и Кушнер привезут в Россию предложение по прекращению конфликта

Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву, 2025 год © Александр Казаков/РИА Новости Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются «за границу» с предложением о завершении конфликта на Украине.
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