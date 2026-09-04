Трамп: Уиткофф и Кушнер привезут в Россию предложение по прекращению конфликта

Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву, 2025 год © Александр Казаков/РИА Новости Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются «за границу» с предложением о завершении конфликта на Украине.