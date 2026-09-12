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«Принцесса Ленкома» Александра Захарова: от судов и снятия с ролей до возвращения на родную сцену

«Принцесса Ленкома» Александра Захарова: от судов и снятия с ролей до возвращения на родную сцену

Десятилетиями за Александрой Захаровой сохранялся неофициальный титул «принцессы Ленкома». Дочь легендарного Марка Захарова прослужила на этой сцене больше сорока лет, сыграв в её главных спектаклях.

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