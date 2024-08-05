На Камчатке муж не смог продать свой автомобиль из-за долгов жены

Мария Е., жительница Петропавловска-Камчатского столкнулась с трудностями в процессе банкротства после того, как ее муж продал автомобиль Mitsubishi Delica (1990 модельного года) по значительно заниженной цене.
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