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Регионы России

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На Камчатке муж не смог продать свой автомобиль из-за долгов жены

На Камчатке муж не смог продать свой автомобиль из-за долгов жены

Мария Е., жительница Петропавловска-Камчатского столкнулась с трудностями в процессе банкротства после того, как ее муж продал автомобиль Mitsubishi Delica (1990 модельного года) по значительно заниженной цене.

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