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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чикмарева о допуске: «Это вообще не вызвало никаких эмоций. Ощущалось как что-то хрупкое, что может просто взять и сломаться»

Бронзовые призеры чемпионата России в парном катании  Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков  рассказали, как отреагировали на свой допуск к международным турнирам.

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