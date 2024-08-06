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Царьград

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Алла Пугачева собирается дать большой концерт в России

Алла Пугачева собирается дать большой концерт в России

Певица может дать большой сольный концерт в России до конца 2024 года.Алла Пугачева, покинувшая Россию вместе с супругом-иноагентом, может вернуться в страну, где стала популярной, и дать большой сольный концерт.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Россияне ,вы там что ?Ебанулись  на всю голову ,чтобы эту прошмандовку слушать ?
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20 час.

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