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На чью сторону встанет азиатский гигант

На чью сторону встанет азиатский гигант

Госдеп США провалил выборы в четвертой в мире стране по численности населения — Индонезии. В этом ключевом государстве Юго-Восточной Азии президентом был избран бывший генерал Прабово Субианто, которого США обвиняют в нарушении прав человека.

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