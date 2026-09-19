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Аминокислоты и костный минерал помогут изучить распад магниевых имплантов

Аминокислоты и костный минерал помогут изучить распад магниевых имплантов

Три бакалаврских дипломных работы одной исследовательской группы Технического университета Чалмерс (Гётеборг, Швеция) за три месяца обернулись тремя научными публикациями в рецензируемых журналах.

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