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Экс-президент Трамп: США должны сократить поставки вооружений Киеву и вести переговоры о мире на Украине

Экс-президент Трамп: США должны сократить поставки вооружений Киеву и вести переговоры о мире на Украине

Соединенные Штаты должны сократить поставки вооружений киевской стороне и вести переговоры о мире на Украине.

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