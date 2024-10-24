«Не могли бы яйца посмотреть?»: Блогер, делавший на улице гнусные предложения девушкам, уже задержан и сопливо извиняется. Доколе?

к стати о яйцах - сегодня увидел новый ценник - 160 руб/дес. , а в бане цены подняли на 25%. но что-то в пенсии никаких изменений - кто украл деньги пенсионеров, гарантированные конституцией как опережающая инфляцию индексация, а президент вообще то есть?, или как говорил политолог соловей на его месте уже дядя вася? - марионетка от олигархов

Валерий Викторович Баженов

Ну, с этим озабоченным всё ясно. Народ уже высказался. Наказывать надо особей с такими предложениями, будь то молодая женщина или молодой человек. Кстати, когда пацаны на машинах снимают девчат, жалоб не поступает обычно. Наблюдал как то за такими, пристают к школьницам и те не против. Вот дурёхи! А если такое предложит молодая симпатичная женщина? Кто нибудь пойдёт жаловаться? Разврат достиг своего апогея. Всё как по Аллену Даллесу.