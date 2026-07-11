Avia.pro - СМИ Необъяснимый поступок на месте памяти Стихийные мемориалы, возникающие на местах памятных событий, всегда являются символом объединения людей, стремящихся поддержать друг друга и выразить искреннее уважение.
Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках
Комментарии
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Евгений Ро
"Чужие-2"
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3 н.
M
Malina
С подачи наших СМИ все "тушки" и бабушки вдруг стали "девушками". Тупое копирование "гугл-перевода" с плохого английского... Девушки это вообще-то девственницы! Все остальные - женщины...
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3 н.
Евгений Ро
"...обстановка вокруг этого места изменилась самым удивительным образом, оставив местных жителей в состоянии глубокого недоумения и внутренней обеспокоенности" - недоумение и обеспокоенность! Ну, прямо как наша власть - выражаем озабоченность, вместо того, чтобы по морде съездить!
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3 н.
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