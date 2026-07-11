Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Avia.pro - СМИ Необъяснимый поступок на месте памяти Стихийные мемориалы, возникающие на местах памятных событий, всегда являются символом объединения людей, стремящихся поддержать друг друга и выразить искреннее уважение.

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Комментарии
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Евгений Ро
&quot;Чужие-2&quot;
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3 н.
M
Malina
С подачи наших СМИ все &quot;тушки&quot; и бабушки вдруг стали &quot;девушками&quot;. Тупое копирование &quot;гугл-перевода&quot; с плохого английского... Девушки это вообще-то  девственницы! Все остальные - женщины...
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3 н.
Евгений Ро
&quot;...обстановка вокруг этого места изменилась самым удивительным образом, оставив местных жителей в состоянии глубокого недоумения и внутренней обеспокоенности&quot;  - недоумение и обеспокоенность! Ну, прямо как наша власть - выражаем озабоченность, вместо того, чтобы по морде съездить!
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3 н.