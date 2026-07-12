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Уралец выполнил «указание президента»: свадьба после прямой линии состоялась

Уралец выполнил «указание президента»: свадьба после прямой линии состоялась

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, получивший широкую известность после того, как в декабре 2025 года во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке в прямом эфире, обвенчался с возлюбленной .

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