30 интересностей обо всём на свете

Наш мозг в буквальном смысле радуется знаниям. Новая информация вызывает выброс дофамина. Сабреддит r/fascinating - это рай для тех, кто хочет удовлетворить свое любопытство и получить порцию гормона счастья.
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