Болезни сердца и не только: чем опасно для здоровья ежедневное употребление красного мяса

Красное мясо даёт нашему организму основные питательные вещества: белок, цинк, железо и витамин B12. Несмотря на это, некоторые научные работы связывают чрезмерное потребление красного мяса с раком, болезнями сердца.
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