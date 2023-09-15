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В Самарской области вынесен приговор участнику организованной группы, созданной для хищения нефти

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя, входившего в состав организованной группы.

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