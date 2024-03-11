Yomiuri: США и Япония обсудят сотрудничество для поставок боеприпасов Украине

Газета Yomiuri написала о планах Америки вступить в переговоры с Японией для помощи Украине. В публикации говорится о встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды и американского президента Джо Байдена 10 апреля в Вашингтоне.
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