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«Защитнику» крымских татар на украинском ТВ пришлось спасать репутацию бегством

«Защитнику» крымских татар на украинском ТВ пришлось спасать репутацию бегством

«Защитнику» крымских татар на украинском ТВ пришлось спасать репутацию бегством KikaНеобычный инцидент произошел в прямом эфире интернет-канала «Скрыпин», гостями которого стали украинский журналист Айдер Муждабаев, а также публицист Леонид Швец.

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