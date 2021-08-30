«Защитнику» крымских татар на украинском ТВ пришлось спасать репутацию бегством KikaНеобычный инцидент произошел в прямом эфире интернет-канала «Скрыпин», гостями которого стали украинский журналист Айдер Муждабаев, а также публицист Леонид Швец.