Трактор с детьми перевернулся на дороге, пострадали 14 человек

Авария произошла в американском штате Нью-Йорк. По данным New York Post, трактор с пассажирами перевернулся после того, как водитель слишком резко повернул на перекрестке.
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