Собянин: Одобрили ещё более 10 инвестпроектов для создания мест приложения труда

Город предоставляет девелоперам льготы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что одобрены проекты строительства школы, детского сада и поликлиники в Бирюлево Восточном, а также поликлиники в поселении Рязановском в ТиНАО.