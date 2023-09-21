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Собянин: Одобрили ещё более 10 инвестпроектов для создания мест приложения труда

Собянин: Одобрили ещё более 10 инвестпроектов для создания мест приложения труда

Город предоставляет девелоперам льготы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что одобрены проекты строительства школы, детского сада и поликлиники в Бирюлево Восточном, а также поликлиники в поселении Рязановском в ТиНАО.

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