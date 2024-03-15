МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

Выборы президента будут идти три дня В столице России начали функционировать избирательные участки для голосования на выборах президента, как передала информацию председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии