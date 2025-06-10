Через Гренландию к ресурсам: сможет ли Дания защитить свой остров от США? ﻿

Майя ВАЙНБЕРГ В мае т. г. председательство в Арктическом совете (АС) перешло от Норвегии к Дании. Что принесет Арктической «семёрке» это председательство, а главное – что грозит самой Дании? В бытность свою Арктической восьмеркой, Совет как имел рычаги влияния на мировое сообщество, так и обеспечивал эффективное взаимодействие членов по ряду вопросов.