Врачи раскрыли влияние продуктов с ГМО на здоровье

Врачи Малышева и Продеус сообщили, что продукты с ГМО не вредят здоровью Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли влияние продуктов с генетически модифицированными организмами (ГМО) на здоровье.