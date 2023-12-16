Подведены итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023»

«С мая по октябрь текущего года МВД России на территории 71 субъекта Российской Федерации во взаимодействии с Минобороны России, Минсельхозом России, ФСБ России, ФТС России и при участии Росгвардии проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2023».