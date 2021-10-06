Русский космонавт может полететь на Crew Dragon в 2022 году

«Роскосмос» и NASA ведут переговоры о перекрестных полетах на МКС. Русский космонавт может полететь на Crew Dragon, а американский — на «Союзе», рассказал глава программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
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