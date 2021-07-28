Китай перечеркнул блестящий рост собственных компаний

Акции компаний, которые вышли на биржу в Гонконге в этом году, подорожали в среднем на четыре процента по сравнению с ценой размещения, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных о компаниях, привлекших не менее 50 миллионов долларов.
Акции компаний, которые вышли на биржу в Гонконге в этом году, подорожали в среднем на четыре процента по сравнению с ценой размещения, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных о компаниях, привлекших не менее 50 миллионов долларов.
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