Китайский контур мира

Преимущественное внимание к Западу оправдано соображениями нашей безопасности. И хотя наши перспективные интересы все более замыкаются на восточное полушарие, в воюющей стране нет ничего важнее линии фронта.
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