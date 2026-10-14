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В Петербурге маткапитал разрешат тратить на частную детскую медицину

В Петербурге маткапитал разрешат тратить на частную детскую медицину

Как сообщили 14 октября в петербургском Заксе, принят во втором чтении законопроект, позволяющий использовать региональный материнский капитал для оплаты медицинских услуг частных врачей.

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