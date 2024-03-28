Дети пандемии: чем отличаются младенцы, родившиеся в ковидные годы?

Как ни странно, локдауны пошли на пользу детскому здоровью У малышей, появившихся на свет в период пандемии COVID-19, состав кишечного микробиома — экосистемы из триллионов микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт и играющих ключевую роль в нашем здоровье — отличается в лучшую сторону от микробиома их допандемийных ровесников.
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