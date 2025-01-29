Строительно-ремонтные работы на некоторых дорогах будут объявлены общественно полезными

Сегодня правительство одобрило законопроект об объявлении общественно полезными и представляющими национальный интерес работ по строительству, восстановлению, модернизации и расширению некоторых национальных дорог общего пользования, включая пункты пропуска через государственную границу и связанную с ними инфраструктуру.