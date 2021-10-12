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Кароль крупным планом нечаянно показала, что прячет под фильтрами и свою "малышку": две красотки

Кароль крупным планом нечаянно показала, что прячет под фильтрами и свою "малышку": две красотки

Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) произвела фурор свежими кадрами, показав вблизи, что прячет под фильтрами, а также трогательным обращением к коллеге.

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