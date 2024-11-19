В Абхазии на заявление президента Грузии о солидарности ответили, что оппозиция в ней не нуждается

Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили, ответил Адгур Ардзинба на заявление грузинского политика о солидарности с оппозиционными силами республики, сообщает РИА Новости.
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