Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Абхазии на заявление президента Грузии о солидарности ответили, что оппозиция в ней не нуждается

В Абхазии на заявление президента Грузии о солидарности ответили, что оппозиция в ней не нуждается

Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили, ответил Адгур Ардзинба на заявление грузинского политика о солидарности с оппозиционными силами республики, сообщает РИА Новости.

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