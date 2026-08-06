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Будет видно в России? Когда произойдет полное солнечное затмение

Будет видно в России? Когда произойдет полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение произойдет в ряде регионов Земли 12 августа. Об этом сообщило НАСА. Траектория полной фазы, при которой Луна целиком закроет солнечный диск, пройдет через Арктику, Гренландию, Исландию, а также северные части Испании и Португалии.

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