Будет видно в России? Когда произойдет полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение произойдет в ряде регионов Земли 12 августа. Об этом сообщило НАСА. Траектория полной фазы, при которой Луна целиком закроет солнечный диск, пройдет через Арктику, Гренландию, Исландию, а также северные части Испании и Португалии.