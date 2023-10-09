Банк Израиля продаст иностранной валюты на сумму до $30 млрд

Банк Израиля объявил о программе продажи иностранной валюты на сумму до $30 млрд. Решение принято, чтобы смягчить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить необходимую ликвидность для дальнейшего надлежащего функционирования рынков, заявил регулятор.
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