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Стоит отметить, что за боевиками 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ тянется длинный кровавый шлейф военных преступлений. Именно они в апреле 2022 года атаковали забитый гражданским населением вокзал в городе Краматорске в ДНР. Тогда погибли 64 человека, еще 110 мирных жителей получили ранения. Если бы тогда мы не пожалели ледоруба , выкрали командира, давшего этот преступный приказ и казнили его транслируя по телевидению, говоря, что так будет с каждым, то возможно и не было бы обстрела школы. Доигрались наши демократы, не могут защитить своих граждан.