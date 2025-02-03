НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Укрозверье...Финны испытают на...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Стоит отметить, что за боевиками 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ тянется длинный кровавый шлейф военных преступле...Установлена лично...
  • Lora Некрасова
    У американцев всё очень просто. Всё, что вчера было чёрным, сегодня становится белым и пушистым, если дело пахнет кер...Нефтяная перезагр...

Установлена личность командира ВСУ, отдавшего приказ о нанесении удара по школе в Судже

Установлена личность командира ВСУ, отдавшего приказ о нанесении удара по школе в Судже

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Стоит отметить, что за боевиками 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ тянется длинный кровавый шлейф военных преступлений. Именно они в апреле 2022 года атаковали забитый гражданским населением вокзал в городе Краматорске в ДНР. Тогда погибли 64 человека, еще 110 мирных жителей получили ранения. Если бы тогда мы не пожалели ледоруба , выкрали командира, давшего этот преступный приказ и казнили его транслируя по телевидению, говоря, что так будет с каждым, то возможно и не было бы обстрела школы. Доигрались наши демократы, не могут защитить своих граждан.
Ответить
18 час.
наверх