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Рахмонов после победы над Нилом: «Я хоть сейчас готов к бою за титул»

Шавкат Рахмонов прокомментировал победу над Джеффом Нилом на UFC 285. «Очень рад этой победе. Счастлив порадовать казахстанских болельщиков.

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