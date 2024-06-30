Названы топ-10 кинотеатров России под открытым небом, которые стоит посетить

В этом году многие российские города открылись для любителей кинотеатров под открытым небом. Это возможность провести теплый вечер летнего сезона, сидя в комфорте своего автомобиля и наслаждаясь лучшими фильмами мирового кинематографа.
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