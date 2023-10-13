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"Похоже Россия определилось со стороной", - Путин заявил, что Израиль занял часть палестинских земель

"Похоже Россия определилось со стороной", - Путин заявил, что Израиль занял часть палестинских земель

Politiki.net Не знаю друзья, поздравить нас всех, с тем, что РФ определилась со своей поддержкой, со стороной которую займет в Израильско-Палестинском конфликте, или оговориться, что скорее всего это лишь начало, проблем для нас.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Израиль, на наш выбор наверняка ответит, и ответил мелочно - активизируя поддержку одной евроустремленной стране&quot; - Да Израилю за себя бы постоять, а не про Украину думать.
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15 час.
Константин Котельников
До вашего проебалтского курятника новости не доходят? Курица! Жыды отозвали более двух тысяч &quot;военных советников&quot;, а по сути еврейских боевиков, с Украины как только Хамас влупил по Сраилю. Помолчали бы, Ваше место на насесте!
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11 час.
Владимир Нелюбин
Не еврейских...израильских...Надо делить ...
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10 час.

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