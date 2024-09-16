По мере того, как утыкивание Украины флагами отмечает растущее в геометрической прогрессии количество трупов тех, кого они пафосно называют не иначе как защитниками, постепенно у каждого из нас появляется свой знакомый (с которым когда-то вместе учились, служили, отдыхали) или даже родственник (хорошо если дальний) погибший за Украину.
О смысле СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иванов
Россию ненавидел и продолжают ненавидеть все. Удручает одно, насколько продажные у нас свои некоторые индивидуумы, которые за бусики готовы мать родную загубить. Этим и пользуются все враги. Легко покупаемые предатели на всех уровнях. Коррупция в крови которых убивается только страхом перед казнью, почему и ненавидят Сталина.
Ответить
1 д.
С С
Со школьных парт нам объясняли, что такое зло, и какое добро. Просто? Да. Но в жизни сложные вещи просты, и наоборот. Все это знают. И когда хохлообразное человекоподобное существо начинает доказывать, что нацизм это добро, то такого каждый нормальный человек должен УБИТЬ. И плевать на стенания его матери, которая вырастила людоеда, ограничив дальнейшие угрызения своей совести. Она ЧИСТА. То же касается и мировых гегемонов-жандармов. Пелена очарования Западом спала, там оказались массы обыкновенных человеконенавистиков, а проще полуграмотных, полудиких членов гуманоидного обЧества.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии