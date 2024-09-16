О смысле СВО

Россию ненавидел и продолжают ненавидеть все. Удручает одно, насколько продажные у нас свои некоторые индивидуумы, которые за бусики готовы мать родную загубить. Этим и пользуются все враги. Легко покупаемые предатели на всех уровнях. Коррупция в крови которых убивается только страхом перед казнью, почему и ненавидят Сталина.

С С

Со школьных парт нам объясняли, что такое зло, и какое добро. Просто? Да. Но в жизни сложные вещи просты, и наоборот. Все это знают. И когда хохлообразное человекоподобное существо начинает доказывать, что нацизм это добро, то такого каждый нормальный человек должен УБИТЬ. И плевать на стенания его матери, которая вырастила людоеда, ограничив дальнейшие угрызения своей совести. Она ЧИСТА. То же касается и мировых гегемонов-жандармов. Пелена очарования Западом спала, там оказались массы обыкновенных человеконенавистиков, а проще полуграмотных, полудиких членов гуманоидного обЧества.