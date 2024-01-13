На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 стран

На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 странЗаявки на Всемирный молодежный фестиваль в Сочи поданы из 188 стран мира, Россия примет более 10 тысяч иностранных гостей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии