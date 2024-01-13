На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 стран

На молодежный фестиваль в Сочи поданы заявки из 188 странЗаявки на Всемирный молодежный фестиваль в Сочи поданы из 188 стран мира, Россия примет более 10 тысяч иностранных гостей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.