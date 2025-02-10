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В ближайшие часы Землю накроет магнитная буря

В ближайшие часы Землю накроет магнитная буря

Ее источником станет корональная дыра. В понедельник, 10 февраля, Землю накроет магнитная буря. Об этом предупредили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

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