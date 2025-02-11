Крымский город Саки получит деньги на благоустройство в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

В рамках Национального проекта «Туризм и гостеприимство» выделят 179,9 млн рублей городскому округу Саки на достижение показателей госпрограммы РФ «Развитие туризма», а именно на проект развития общественных территорий муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города в 2025 году.