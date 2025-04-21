Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Медали мусорам. Из десятков тысяч нелегалов нашли 24 человека и обыкновенную работу расписали это как подвиг.В Приморском крае...
  • Валерьян Смогловский
    На. Стройку. Бетон. МешатьСотрудники уголов...
  • Олег Поветьев
    Пора всех в провительстве и регионах проверить госслужащих всех без исключения и снять неприкосновенность они что бог...На скамью подсуди...

Глава МЧС России Александр Куренков провел рабочее совещание по оперативной лесопожарной обстановке на территории Забайкальского края

Глава МЧС России Александр Куренков провел рабочее совещание по оперативной лесопожарной обстановке на территории Забайкальского края

Главы МЧС России Александр Куренков и Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Читу, где провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх