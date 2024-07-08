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Орбан использует поездку на саммит НАТО в Вашингтоне для миссии мира

Орбан использует поездку на саммит НАТО в Вашингтоне для миссии мира

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США для участия в саммите НАТО будет использована и для его «миссии мира» по урегулированию украинского конфликта, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.

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