Орбан использует поездку на саммит НАТО в Вашингтоне для миссии мира

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США для участия в саммите НАТО будет использована и для его «миссии мира» по урегулированию украинского конфликта, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
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